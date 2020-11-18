Sky Sports ve The Guardian'ın ünlü spor yazarı Fabrizio Romano, katıldığı podcast programında Arsenal'in transfer hedeflerini açıkladı. İngiliz devinin almak istediği oyuncular arasında bir de Süper Lig oyuncusu var: Atto Abbas.

Romano, Nijeryalı futbolcuyu birkaç aydır takip ettiğini belirttiği Srsenal'in, ocak ayında girişimde bulunmaya hazırlandığını söyledi.

Fabrizio Romano futbolcuya da yorumlayarak “Bu çocuğun büyük bir potansiyeli var. Ayaklarına son derece hakim bir isim. Topla birlikte çok rahat hareket ediyor. Aynı zamanda süratli ve çevik bir futbolcu” dedi.

Atto Abbas'ın ismi ise Kasımpaşa'nın Transfermarkt sayfasında bulunmuyor ancak kulübün web sitesinde oyuncunun adı geçiyor.

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