Arsenal, Arsene Wenger'in ardından teknik direktör istikrarını henüz sağlayamadı. Wenger'den sonra takımın başına getirilen Unai Emery yaklaşık 1.5 sene çalışmış ve başarısızlık nedeniyle kovulmuştu.

Emery'nin ardından takımı geçici olarak Fredrik Ljunberg devralmıştı.

Ligin ilk yarısı bitmek üzereyken yeni teknik direktör Mikel Arteta olarak açıklandı. 37 yaşındaki Arteta daha önce teknik direktörlük deneyimi yaşamadı. 2016 yılından beri Manhcester City'de antrenörlük yapan İspanyol futbol adamı, Arsenal'de ilk hocalık tecrübesini yaşayacak.

Eski teknik direktör Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve Ljunberg'le beraber yeniden forma şansı bulmaya başlayan Mesut Özil için de böylece yeni bir şans doğdu.

Arsenal son olarak kendi sahasında Manchester City 3-0 yenilmişti. Mikel Arteta'nın öğrencileri şu anda ligde 22 puanla 10. sırada bulunuyor.



