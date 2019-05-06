Arsene Wenger teklifi reddetti!

Claudio Raineri ile yolları ayıran Fulham'ın sezon sonunda Arsene Wenger'i göreve getirmek istediği ancak deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 22 yıldır görev yaptığı Arsenal'den ayrılan ve 1 senedir işsiz olan Arsene Wenger, ikinci kez Fulham'ın teklifini reddetti.

Fulham, ilk teklifi Kasım ayında reddeden Wenger'in yerine Claudio Raineri'yi göreve getirmiş, arka arkaya gelen başarısız sonuçların ardından Raineri ile de yollar ayrılmıştı.

Mirror'un haberine göre Raineri'den boşalan koltuğa Scott Parker otururken, İngiliz kulübünün sezon sonunda başarılı bir teknik adamı göreve getirmek istedikleri ifade edildi.