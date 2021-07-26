Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milattan önce 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında devletin oluşum sürecine ve dönemin gelişmelerine tanıklık eden Arslantepe Höyüğü, çevrim içi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası listesine girdi.





Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi kararında, kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi özellikleri etkili oldu.

Anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında dönemin iktidarına özgü gelişmelerine kaynaklık eden höyük, Mezopotamya ve çevresinde döneminin en kapsamlı kazılmış kamu komplekslerinin korunmuş örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Arslantepe Höyüğü'nün, Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına tanıklık etmesi, bölge ekonomisini kontrol eden ve merkezi otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği, dünya mirası listesine girmesinde komite tarafından dikkate alındı.

"TÜRKİYE'NİN BİR KÜLTÜR VARLIĞI DAHA DÜNYA MİRASI OLDU"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

ÇALIK: ARSLANTEPE'NİN ŞÖHRETİ UNESCO İLE TAÇLANDI

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edildiğini açıkladı.

2014 yılından beri UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalışmaların yürütüldüğü 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü, Çin'in ev sahipliğinde online olarak düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş oturumunda kalıcı listeye alındı. Arslantepe’nin daha çok insan tarafından tanınması ve turizm potansiyelinin artırılmasını sağlayacağını ifade eden Öznur Çalık, "Arslantepe’nin daha çok insan tarafından tanınması, turizm potansiyelinin artırılması ve binlerce yıllık bu mirasın gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması açısından UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi'nde yer alması gerçekten çok önemliydi. Bugün Arslantepe’nin kalıcı listeye alınmasıyla UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 19'a yükseldi ve Arslantepe’nin şöhreti UNESCO ile artık taçlanmış oldu. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve UNESCO temsilcilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.