Art arda açıkladılar! İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler

DPÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite senatosunun "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"nde yer alan ilkelerin göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası öğrencilerin sayısı, hareketliliği, yurt ve barınma olanakları, kent içi ve dışı ulaşım faaliyetleri gibi kritik etkenler de dikkate alınarak çok yönlü bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. Öğretim faaliyetlerinde üniversitenin üzerine düşen en önemli sorumluluğun Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inandıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, bilim kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporlar bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, derslerin teorik ve uygulamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilerin daha sonra detaylı olarak bildirileceği vurgulandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde uzaktan eğitim yapma kararı aldı. Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ise uygulamalı derslerinin uygunluğa göre yüz yüz yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Sağlık Bakanlığının ’2020-2021 eğitim ve öğretim yılında güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir’ görüşü dikkate alınarak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde 08.09.2020 tarihli ve 2020/19-1 senato kararınca, üniversitemizde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde, Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin yüz yüze olmasının uygunluğuna, diğer tüm akademik birimlerimizde ise derslerin tamamının online olarak yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güz döneminde uzaktan eğitimle akademik yıla başlayacak.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerde eğitimin on-line olarak yapılacağını duyurdu. Hülagü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü senato toplantımızda ülkemizde ve dünyadaki Kovid-19 pandemisi ile ilgili gelişmeler, Sağlık Bakanlığının YÖK’e yapmış olduğu uyarılar da dikkate alınarak Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerinde güz eğitim döneminin on-line olarak devamına karar verildi. Bu kararımız sizlerin, ailelerinizin ve bizlerin sağlığı için hayati önem arz etmektedir. Olumlu gelişmeler olduğunda senatomuz yeni kararlar alacaktır. Kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

AA