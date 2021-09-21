Art arda hapşırık alerjik nezle habercisi

SONBAHARDA NEDEN DAHA SIK ALERJI GÖRÜLÜR?

Sonbaharla birlikte havada yoğun olarak bulunan yabani ot polenleri çocuklarda alerjiyi tetikleyen en önemli etkendir. Polenler özellikle sabah saatlerinde ve rüzgarlı havalarda yoğunlaşır. Sonbaharda evlerde ve yaşam alanlarımızda da artan rutubetle birlikte ev tozu akarı (mite) ve küf oluşumu için uygun şartlar oluşur. Böylelikle ev tozu akarı alerjisi olan alerjik çocuklarda şikayetler artışa geçer. Ev içi ve ev dışındaki nem yüzde 50’nin üzerinde olduğunda küf mantarları da kolaylıkla çoğalır. Küf mantarlarının bir kısmı son derece alerjiktir.

ALERJİK RİNİT (NEZLE) BELİRTİLERİ NEDİR?

Polenler ve mantar sporlarına (küf) bağlı olarak alerjisi olan kişilerde hapşırık, burun tıkanıklığı, kaşıntı, gözlerde kızarıklık sık görülür. Sonbahar aylarında virüslere bağlı gelişen soğuk algınlıkları da bu duruma katkı sağlar. Her iki durumun ayrımının iyi yapılması çok önemli. Çünkü ortak belirtileri nedeniyle iki hastalık karıştırılabilir.

BU ÖNLEMLER RAHATLATIYOR

Polen ya da küf mantarlarına karşı alerjisi varsa çocuğunuzu zorunlu olmadıkça özellikle sabah saatlerinde ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkarmayın. Polen ya da mantar sporlarının içeri girmesini önlemek için pencereleri kapatın. Eve geldiğinizde çocuğun giysilerini değiştirin ve çocuğa duş yaptırın. k Özellikle ormanlık alanlardaki çürümüş bitki ve yapraklarda küf bulunduğundan buralardaki aktivitelerden kaçının. Akarlar ve küf, sonbahar aylarında rutubetin artması ile daha çok görülür. Evinizi akarların yaşayamayacağı şekilde düzenleyin. Banyo ve mutfak gibi alanlarda daha sık görülen küf mantarlarını yok edin.

TÜYLÜ HALI KULLANMAYIN

Ev tozu akarlarından korunmak için elyaf yastık yorgan, antialerjik nevresim kılıfları kullanın. Kalın tüylü halı, kalın perde, pelüş oyuncak kullanımından kaçının. Ev temizliğinde akarisid olarak adlandırılan özel temizleme sıvıları kullanabilirsiniz. Evdeki nem oranını yüzde 50’nin altında tutun. Havalandırma sistemlerinin de bakımlarını düzenli olarak yaptırın. Evde çiçek bulundurmayın ve evi sık sık havalandırın. Sızıntı yapan musluk ve su borularını tamir ettirin. Küf mantarı olan duvarları temizleyin. Sadece evde değil okullarda da gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini unutmayın.