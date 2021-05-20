Artan kaygılar için 7 öneri

Neyseniz osunuz! Endişenizi kabullenin. Virüs ile ilgili bilgi alacağınız kaynakları sınırlandırın! WhatsApp grupları üzgünüm, sizi okumayı bıraktım. Felaket haberlerine bağımlı olmak sadece endişeyi arttırır. Neyi kontrol edemeyeceğinize değil, neyi kontrol edebileceğinize odaklanın! Mesela devlet aşı politikası veya yükselen dolar kuru elinizde olmadığına göre onlara dertlenmeyi bırakın.

Maske takmak veya sağlıklı yemekler pişirmek gibi yapabileceklerinize odaklanın.

Endişelerinize boyun eğmek zorunda değilsiniz! İçinizdeki o gıcık sese bilimsel gerçeklerle meydan okuyun.

Kafanızdaki sesler susmuyorsa onlara bir kalem verin. Tüm endişelerini 10 dakika boyunca yazın, sonra bu endişeler gerçek olursa ne olur onu da yazın. İçinizdeki o kaygı bataklığı bir dışarı aksın. Meditasyona başlayın.

Özellikle uykuları kaçanlar...

İster zoom, ister bir uygulama üzerinden. Yavaş yavaş bünyeniz ne kadar alırsa.

Kendinizi yalnızlığa mahkûm etmeyin. Telefondan fenalık bile gelmiş olsa arkadaşlarınızı arayın.

Mümkünse güvendiğiniz kişilerle karantina ekibinizi oluşturun, bahçede mesafeli oturun. Anksiyete tek başına iken daha çabuk artar.