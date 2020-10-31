Artçı depremler hakkında bilgiler
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle birçok kişi artçı depremler hakkında bilgi edinmek istiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamalarının ardından 'artçı deprem ne demek?' merak edilir oldu. Peki, artçı deprem ne demek, nedir? Artçı depremler hakkında bilgiler haberimizde.
31 Ekim 2020, Cumartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Artçı deprem ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler nedeniyle birçok kişi internette 2artçı deprem nedir, ne demek?' aramaları yaptı. İşte artçı deprem hakkında bilgiler.
Artçı deprem nedir?
Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.