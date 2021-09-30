Çocukluk Artık bir şeyleri kaçırmanın zevkini yaşıyoruz

Artık bir şeyleri kaçırmanın zevkini yaşıyoruz

Çocukluk

Artık bir şeyleri kaçırmanın zevkini yaşıyoruz

Koronavirüs bizi dünyayla yeni bir ilişki kurmaya zorladı. Birçok korkuyu arttırırken, bazı korkuları da azalttı. Mesela FOMO’yu. FOMO, fear of missing out’un İngilizce kısaltması. Yani diğer insanlar güzel bir şeyler yaşarken bunu kaçırma ve eksik kalma korkusu. Bu endişe yüzünden sürekli bir yerlere koşturma ve buluşmalardan eksik kalamama halindeydik.

30 Eylül 2021, Perşembe 12:28 Son Güncelleme:
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 E bizim pek suçumuz yok aslında. Yıllardır Facebook gibi sosyal medya platformları herkesin tatillerde, yemeklerde geçirdiği şahane zamanları gösterdi durdu. Biz de bu karnavala katılmamız gerektiğini hissettik. Diğerlerinin şahane selfie’lerine baktık ve aynı derecede kıskanılacak fotoğraflar istedik. Bu da FOMO’yu ve beraberinde çılgın bir tüketimi tetikledi. Neyse ki artık FOMO yerine JOMO var, yani “joy of missing out”. Bir şeyleri kaçırmanın keyfi. 

Artık birçoğumuz kendisini ilgilendirmeyen sosyal etkinliklere katılma zorunluluğu hissetmiyor, çünkü fark ettik ki pandemide 2 sene boyunca her şeyi kaçırdık ve ölmedik. Hatta iyi oldu, çünkü evimizin, kendimizin, eşimizin dostumuzun farkına vardık. Bu müthiş bir özgürlük! İstiyorsak kendimizle baş başa kalmanın keyfini çıkarmak, canımızın çektiği aktivitelere gitmek ve istemiyorsak da gitmemek. İşte bu bir şeyleri kaçırmanın özgürlüğü. O zaman yaşasın JOMO!

Hazırlayan: Özlem Dilber

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