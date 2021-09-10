Artık büyüdü mü?

Artık sevdiği aktivitelere ayıracak zamanı kısıtlıdır ve sorumlulukları vardır. Hayatı tamamen değişmiştir! Üstelik de heyecanla başlasın diye bütün yaz beklediği okul yüzünden!

Böyle bir durumda çocuk kime kızar, kimi suçlar dersiniz?

Okul, öğretmenler, dersler gibi cevapları bulmak çok zor olmasa gerek. Keyifle başlayacak bir serüven böylece ilk günlerden çok büyük bir darbe alır. Çocuk okuldan soğumaya başlar, eşyalarını evde ya da okulda unutur. Sabahları uyanmakta zorlanır, gitmemek için ağlayabilir ya da ebeveynlerinin de ona okulda eşlik etmesini isteyebilir.

'AMA YAPMA BÖYLE! KOCAMAN OLDUN ARTIK'

Ebeveynler için süreci anlamak zaman zaman zor olabilir. Yeniliklere uyum göstermekte zorlanmayan bir çocuğunuz varsa isteksizliğini, ağlamasını ya da kuralları reddetmesini anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Böyle anlarda ilk başvurulan yol, çocuğun artık büyüdüğü ve ondan beklenenleri yapması gerektiğinin ifade edilmesidir. Genelde de bu cümleler daha da ters teper. Çünkü çocuk büyümek istemez. Çocuk olmak ister, oyun oynamak ister, anne babasının onu gece uyutmasını ya da alıştığı düzen neyse onu ister. Direnci zaman geçtikçe büyür.

RUTİNİNİ SÜRDÜRMEK ÖNEMLİ

Çocuğunuzun okulla beraber birçok alıştığı düzeni bozulur ya da değişime uğrar. Bu son derece beklendik bir durumdur. Asıl önemli olan sürdürebileceğiniz alışkanlıkları da “artık büyüdü” diye düşünüp bir kenara bırakmamaktır. Örneğin akşamları ona uyumadan önce hikaye okumaya devam edebilirsiniz, çocuğunuz okumayı öğrendikten sonra bile sizin sesinizden duymanın yeri onun için hep özel kalacaktır.

Uzm. Klinik Psikolog Zeynep Yetkin



