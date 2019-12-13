Artık duvara bantlanmış pirzolamız da var

Nusret Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı muz çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık, duvara pirzola bantladı. Duvara bantladığı pirzola için 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti.

ABD'nin Miami kentinde Perrotin Art Basel Miami'de sergilenen, sanatçı Maurizio Cattelan'ya ait, ‘Komedyen’ adı verilen ’duvara bantlanmış muz’ eseri, 120 bin dolara satılmıştı.

Bunun üzerine sosyal medyada bu akıma belediyeler de dahil bir çok isim katılmıştı. Ve son olarak Nusret de kendini tutamayıp kendini bu akıma dahil etti.

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Türkiye'nin fenomen ve sosyete kasabı Nusret Gökçe de bu akımda yerini aldı. 120 bin dolara satılan muza karşılık, bir pirzolayı duvara bantlayan Gökçe, bu fotoğrafı “Only (sadece) $1.250.000.000 dedi” notuyla paylaştı.