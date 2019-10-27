Artık fareler de araba sürebilecek

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Labirent çözme, analitik düşünme, nesneleri hatırlama derken, farelerin yeteneklerine bir yenisi daha eklendi.

Richmond Üniversitesi'ndeki bilim insanları, farelere araba kullanmayı öğretti.

Behavioral Brain Research dergisinde yayımlanan makalede, araştırmacıların ön pençeleriyle onlar için üretilen arabaları nasıl süreceklerini öğrettikleri bildirildi.





Farelerin pençelerini direksiyonda iyi kullanamadıkları için, 3 bakır telle kontroller basitleştirildi. Araca giren fare, pençesini çubuğa yerleştirdiğinde, elektrik devresi tamamlanıyor, ve aracın ilerlemesini sağlıyor.

Mısır gevreği ile ödüllendirildiler

Araştırmacılar, 6 dişi ve 11 erkek fareye direksiyon dersi verdi. İlk ders; farelerin pençelerini kullanarak kontrollere alıştırmak oldu. Arabanın hareket etmesini sağlayan fareler, bir parça mısır gevreği ile ödüllendirildi.

Daha sonra, farelere verilen görevler daha da karmaşık hale getirildi.Araştırmacılar, 4 metrelik pistin etrafına hedefler koydu. Bu hedeflere ulaşabilen fareler ödüllendirildi.

Farelerde stres kalmadı

Araştırmanın sonunda, araba kullanabilen farelerin stres belirtisi göstermediği ve daha rahat davrandıkları gözlendi. Bunun, yeni bir beceri geliştirmenin vermiş olduğu başarı duygusuna bağlandığı belirtildi.