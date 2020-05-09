Artık kendi sarayları var

Çift ilk evlendiklerinde Buckingham Sarayı’nda kendileri için ayrılan iki oda iki salonlu konutu küçük düşürücü bulmuşlardı. Oğulları Archie (1) ile önce Kanada’ya sonra ABD’ye taşınmışlardı.

Los Angeles’ta geçen ay sokakta yardım dağıtırken görüntülenen çiftin taşındıkları ev ortaya çıktı.

Beverly Hills’te 18 milyon dolarlık 8 odalı 12 banyolu bir malikanede yaşıyorlar.

Kirası 40 bin dolar

Çifte evi, Meghan’ı oyunculuk yaptığı dönemden tanıyan milyarder sunucu Oprah Winfrey ayarlamış. Evin sahibi ise Hollywood prodüktörü Tyler Perry (50).

Çift, kirası 40 bin dolar olan eve kira ödemiyor. İtalyan mimarisine sahip ev, 22 dönümlük arazide.







