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Dünya Artık kendi sarayları var

Artık kendi sarayları var

Dünya

Artık kendi sarayları var

İngiliz Prens Harry (35) ile ABD’li eski oyuncu olan eşi Meghan Markle (38), 4 ay önce kraliyetteki görevlerinden fırtınalı şekilde istifa etmişlerdi.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Çift ilk evlendiklerinde Buckingham Sarayı’nda kendileri için ayrılan iki oda iki salonlu konutu küçük düşürücü bulmuşlardı. Oğulları Archie (1) ile önce Kanada’ya sonra ABD’ye taşınmışlardı.

Los Angeles’ta geçen ay sokakta yardım dağıtırken görüntülenen çiftin taşındıkları ev ortaya çıktı.

Beverly Hills’te 18 milyon dolarlık 8 odalı 12 banyolu bir malikanede yaşıyorlar.

Kirası 40 bin dolar

Çifte evi, Meghan’ı oyunculuk yaptığı dönemden tanıyan milyarder sunucu Oprah Winfrey ayarlamış. Evin sahibi ise Hollywood prodüktörü Tyler Perry (50).

Çift, kirası 40 bin dolar olan eve kira ödemiyor. İtalyan mimarisine sahip ev, 22 dönümlük arazide.


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