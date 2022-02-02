Artırılmış gerçeklikle alışveriş keyfi

Yepyeni teknolojiler sayesinde kullanıcılar, mobilya ve diğer ev dekorlarının kendi alanlarında nasıl görüneceğini önceden görebilecekler.

Donanım Günlüğü'nde verilen bilgiye göre Pinterest, artırılmış gerçeklik özelliğini ev mobilyalarına getirdi. Artırılmış gerçeklik alışveriş yapmadan önce oldukça kullanışlı olabilir. Özellikle bir eşya almadan önce ürünün evde nasıl duracağını anlamanıza yardımcı olabilir.

ÜRÜNLERİ SANAL ORTAMDA DENEME İMKANI

Daha önce güzellik ürünlerinde kullanılan AR deneme özelliğiyle ürünlerin sanal ortamda bir anlamda denenmesini sağlayan firma, şimdi bu özelliği geliştiriyor. Mobilya ve ev dekorasyonunda yepyeni bir deneyim sunan şirket, hizmete 20.000’den fazla ürün sunan büyük perakendecilerle işbirliği yaptı. Güzellik ürünlerinde kullanılan AR deneme özellikleri gibi, artık mobilya alışverişlerinde de bu özellik kullanılabilecek.

BU İLK DEĞİL...

Bununla birlikte Pinterest, mobilya alışverişi için artırılmış gerçekliği kullanan ilk şirket değil. Ikea da 2017’de AR destekli bir uygulamasını tanıtmıştı. Uygulama önceki aramalarınıza ve kaydettiğiniz pinlere göre belirli öğeler önerebilecek.

Pinterest’in mühendislik başkanı Jeremy King, “Ev dekorasyonu ve tasarım ile planlama, insanların bizi seçmelerindeki başlıca şeylerden biridir” diyor.

Firma, geçen yıl boyunca içerik oluşturucu merkezli özelliklere yönelmişti. Şirket, yıllardır güzellik ürünleri için alışveriş yapılabilir artırılmış gerçeklik özelliğine sahip olsa da, mobilyaların da eklenmesi uygulamaya ilgiyi kadar büyük ölçüde artıracak.

METAVERSE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Şirket artırılmış gerçekliğe özen gösterdikçe metaverse hakkındaki çalışmaları da ön plana çıkmaya başladı. Şirketin CEO’su metaverse hakkında “Kesinlikle izliyoruz” diyor. “İyi haber şu ki, tüm bu teknoloji tam olarak meta veriye dönüşüyor. Sanırım yakında gerçekleşecek ancak metaverse’de henüz fiziksel nesneler için alışveriş yapan çok fazla insan yok.”