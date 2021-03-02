Artırılmış gerçeklikle yaşayarak öğrenme

Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bilgisayarda bir araya getiren teknoloji firması Space Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman, “Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını kullanan öğrenciler, geleneksel sınıflarda erişemeyecekleri nesneleri görselleştirebilir. Öğrenciler derslere aktif olarak katılır ve öğrenmeye daha istekli oluyor” dedi.