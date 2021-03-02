Eğitim & Kariyer Artırılmış gerçeklikle yaşayarak öğrenme

Artırılmış gerçeklikle yaşayarak öğrenme

Eğitim & Kariyer

Artırılmış gerçeklikle yaşayarak öğrenme

Yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada yürütüldüğü hibrit modeller, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgiyi de artırdı.

02 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bilgisayarda bir araya getiren teknoloji firması Space Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman, “Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını kullanan öğrenciler, geleneksel sınıflarda erişemeyecekleri nesneleri görselleştirebilir. Öğrenciler derslere aktif olarak katılır ve öğrenmeye daha istekli oluyor” dedi.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
OECD raporu iç açıcı değil!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandeminin gölgesinde erken kayıt