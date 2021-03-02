Artırılmış gerçeklikle yaşayarak öğrenme
Yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada yürütüldüğü hibrit modeller, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgiyi de artırdı.
02 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bilgisayarda bir araya getiren teknoloji firması Space Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman, “Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını kullanan öğrenciler, geleneksel sınıflarda erişemeyecekleri nesneleri görselleştirebilir. Öğrenciler derslere aktif olarak katılır ve öğrenmeye daha istekli oluyor” dedi.