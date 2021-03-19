Magazin Arto ve Seren Serengil programda birbirine girdi

Arto ve Seren Serengil programda birbirine girdi

Magazin

Arto ve Seren Serengil programda birbirine girdi

Bircan Bali Gezen, Seren Serengil ve Arto’nun sunduğu magazin programında tansiyon yükseldi. İki ünlü isim birbirine girdi ve Seren Serengil canlı yayını terk etti.

19 Mart 2021, Cuma 00:07 Son Güncelleme:
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Programda yemek yerken kameralara yakalanan Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu aşkı masaya yatırıldı.

Konu tartışılırken Arto ve Seren Serengil arasında bir anda tansiyon yükseldi.

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşkıyla ilgili fikir ayrılığı yaşayan ikili arasında ipler gerildi ve Seren Serengil yayını terk etti.

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