Doğu Karadeniz iki hafta arayla 2 sel felaketi yaşadı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürerken, bölge için bir sel uyarısı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de görülen sağanak ve gök gürültülü sağanaklar, bugünden itibaren etkisini artıracak.

Yağışların, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 50-100 kilogram), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (metrekareye 75-150 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN KURUMLAR SEFERBER OLDU

Meteorolojinin yapmış olduğu uyarı öncesinde kamu kurumları seferber oldu. Vatandaşlar ise kendi çözümlerini üretiyor. Arhavi ilçesinde apartman sakinleri otoparklarını korumak için kum çuvallarıyla set oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların etkili olacağı açıklanmasının ardından Trabzon'da 18 ilçedeki camilerden anons yapıldı.

ARHAVİ'DE SAĞANAĞIN ARDINDAN İKİ MAHALLEYİ SU BASTI

Artvin'in Arhavi ilçesinde devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gün boyu ilçede çeşitli temaslarda bulunan Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Merkezde görevli personele işlerinde kolaylık dileyen ve son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra selde iş yerleri zarar gören esnafla Arhavi Gençlik Merkezi'nde organize edilen toplantıda bir araya geldi, sorunları dinledi. Bakan Soylu, ilçede etkili olan sağanağın ardından yeniden su basan Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmaları takip etti.

Kapistre Deresi'nin bulunduğu bölgeye de gelen Soylu, DSİ yetkililerinden buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Süleyman Soylu'ya temasları sırasında Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un yanı sıra diğer ilgililer eşlik etti.

AA