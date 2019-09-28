Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa - Borçka kara yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı.

Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

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