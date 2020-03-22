Türkiye Artvin Çoruh Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Artvin Çoruh Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Artvin Çoruh Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

22 Mart 2020, Pazar 17:30 Son Güncelleme:
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır" denildi. Öğretim üyesi alımı için son başvuru tarihi 1 Nisan.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alımı detayları için tıklayın

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