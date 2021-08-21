Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 41. kilometresindeki Çağlayan mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerince iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

AA