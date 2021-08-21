Türkiye Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Türkiye

Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 22:45 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 41. kilometresindeki Çağlayan mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerince iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

AA

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