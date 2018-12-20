Artvin Hopa adliyesinde hareketli dakikalar

Artvin’in Hopa ilçe adliyesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda 2 el silah sesi duyuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

20 Aralık 2018, Perşembe 12:44 Son Güncelleme:
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Artvin Hopa adliyesinde hareketli dakikalar

İsmi ve kimliği açıklanmayan bir şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi’ne geldi.

Burada yaşanan olayda adliyede görevli polisin silahını ele geçirdiği iddia edilen kişi, bu silahla 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren kişi kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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