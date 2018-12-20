Artvin Hopa adliyesinde hareketli dakikalar

İsmi ve kimliği açıklanmayan bir şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi’ne geldi.

Burada yaşanan olayda adliyede görevli polisin silahını ele geçirdiği iddia edilen kişi, bu silahla 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren kişi kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



