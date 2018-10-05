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Artvin- Şavşat karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı

05 Ekim 2018, Cuma 15:35
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Bölgede etkili olan sağanak dolayısıyla yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin Bağlıca-Pınarlı mevkisine dökülmesi sonucu ulaşıma kapanan karayolundaki çalışmalar devam ediyor.

Karayolları ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaptıkları çalışma sonucu yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol tamamen ulaşıma açılacak.

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