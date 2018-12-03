Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarp Sınır Kapısı bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında Gürcistan uyruklu M.K. (68) ve X.S. (40) isimli şahısların valizlerinde yapılan aramada 600 paket kaçak sigara ve 26 litre içki ele geçirildi.

Kaçak sigara ve içkiye el konurken, 10 bin 936 lira para cezası kesilen şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

ARTVİN (İHA)