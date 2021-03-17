Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde bir evde çıkan yangın çevredeki evlere de sıçradı. Köyde 60'ya yakın ev yandı. Muhtar Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor" dedi. Yangınla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'AFAD’dan 1.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı.' ifadelerini kullandı.

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Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı.

Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü’nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

ARTVİN VALİSİ: KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine telefonla yaptığı açıklamada bir çatıda çıkan yangının bitişikteki samanlıklara sıçraması sonucu alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Vali Doruk, "176 haneli köyde çıkan yangın saat 17.30 itibari ile kontrol altına alındı. Ancak şiddetli lodos var. Rüzgar ters yönde esiyor. Bu nedenle tehlike geçmiş değil. Tüm ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Can kaybımız yok. İlk tespitlere göre 35 binada 60’a yakın ev yandı. 3 hayvan ise telef oldu. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Alevlere yakın hanelerde yaşayanlar da tahliye edildi” dedi.





İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: AFAD'DAN 1.000.000 TL GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Artvin - Yusufeli - Dereiçi Köyü’ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD’dan 1.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

DHA