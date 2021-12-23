Türkiye Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan görevliler 4 saatte kurtarıldı

Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan görevliler 4 saatte kurtarıldı

Türkiye

Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan görevliler 4 saatte kurtarıldı

Artvin'de baz istasyonu bakımına gittikleri Sultan Selim Dağı’nda yollarına çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 3 görevli, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

23 Aralık 2021, Perşembe 15:55 Son Güncelleme:
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GSM şirketinin baz istasyonu altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı’na giden 3 servis görevlisi, dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle Çığ düşmesi sonucu bölgede mahsur kaldı.



Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa Özel İdare’den olmak üzere 7 kişilik ekip, 4 saatte bölgeye ulaştı. Araçlara alınan 3 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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