Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan görevliler 4 saatte kurtarıldı
Artvin'de baz istasyonu bakımına gittikleri Sultan Selim Dağı’nda yollarına çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 3 görevli, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
23 Aralık 2021, Perşembe 15:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
GSM şirketinin baz istasyonu altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı’na giden 3 servis görevlisi, dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle Çığ düşmesi sonucu bölgede mahsur kaldı.
Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa Özel İdare’den olmak üzere 7 kişilik ekip, 4 saatte bölgeye ulaştı. Araçlara alınan 3 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.