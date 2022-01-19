Türkiye Artvin'de korkutan yangın! 4 ev kül oldu

Artvin'de korkutan yangın! 4 ev kül oldu

Türkiye

Artvin'de korkutan yangın! 4 ev kül oldu

Artvin'de 4 evi saran yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Öte yandan yangın nedeniyle 4 ev kullanılamaz hale geldi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 16:02 Son Güncelleme:
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Esenkaya köyüne bağlı Babutoğlu Mahallesi'nde Göksel Sümbül'e ait evde, saat 11.00 sıralarında yangın başladı. 


Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki Fevzi Keskin, İsmail Keskin ve Mustafa Konuk'a ait 3 eve daha sıçradı. 

Alevler, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 ev de kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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