Türkiye Artvin’de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi

Artvin’de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi

Türkiye

Artvin’de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. İbrikli köyü mevkide, yamaçtan kopan toprak ve kayalar parçaları Borçka-Artvin karayolunu ulaşıma kapattı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 00:39 Son Güncelleme:
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Artvin’de dün gece başlayan sağanak yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Etkili olan yağış Borçka ilçesinde heyelana neden oldu. Borçka- Artvin karayolu 2. kilometresi İbrikli köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Karayolunun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleri desteğiyle çalışmaları başladı. Öte yandan bölgede bazı noktalarda sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kaya düşmeleri meydana geldiği öğrenildi.

ARTVİN (İHA)

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