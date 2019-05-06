Artvin'de şüpheli ölüm: Ziyarete gelen yakınları fark etti
Artvin’de yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu
Dere Mahallesi’ndeki 3 katlı bir evin en üst katında tek başına kalan 79 yaşındaki Ali Rıza Ay evinde ölü bulundu. Ziyarete gelen yakınlarının Ay’a ulaşamaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, Ay’ın cansız bedenine ulaştı.
AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ YARDIMA GELDİ
Şişmesi nedeniyle cesedi kapıdan çıkaramayan yetkililer AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset, balkon kapısı kırılıp genişletilerek buradan itfaiye yardımıyla çıkartıldı. Ay’ın cesedi otopsi için Artvin Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
AA