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Artvin'de şüpheli ölüm: Ziyarete gelen yakınları fark etti

Artvin’de yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu

06 Mayıs 2019, Pazartesi 18:55
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Artvin'de şüpheli ölüm: Ziyarete gelen yakınları fark etti

Dere Mahallesi’ndeki 3 katlı bir evin en üst katında tek başına kalan 79 yaşındaki Ali Rıza Ay evinde ölü bulundu. Ziyarete gelen yakınlarının Ay’a ulaşamaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, Ay’ın cansız bedenine ulaştı.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ YARDIMA GELDİ

Şişmesi nedeniyle cesedi kapıdan çıkaramayan yetkililer AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset, balkon kapısı kırılıp genişletilerek buradan itfaiye yardımıyla çıkartıldı. Ay’ın cesedi otopsi için Artvin Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

AA

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