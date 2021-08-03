Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve çevredeki bazı ahşap evlere de sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında 15 evin yangından etkilendiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüncüler köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı. Yangında 15 evin yangından etkilendiği belirtildi.

Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.



