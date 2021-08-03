Türkiye Artvin'de yangın! 15 evi etkiledi

Artvin'de yangın! 15 evi etkiledi

Türkiye

Artvin'de yangın! 15 evi etkiledi

Artvin Yusufeli'de bir evde başlayan yangın kısa sürede çevre evlere de sıçradı. Yaklaşık 15 evin etkilendiği yangı için söndürme çalışmaları devam ediyor.

03 Ağustos 2021, Salı 15:51 Son Güncelleme:
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve çevredeki bazı ahşap evlere de sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında 15 evin yangından etkilendiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüncüler köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı. Yangında 15 evin yangından etkilendiği belirtildi.

Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.


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