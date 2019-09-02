Artweeks Akaretler başlıyor!

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen, UBS’in ana sponsor olduğu Artweeks@Akaretler yarın başlıyor. Bu sene üçüncüsü düzenlenen program 3 hafta sürecek. Sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturan Artweeks@Akaretler’de tüm sergiler ücretsiz olarak görülebilecek.

Yerli ve yabancı birçok sanatçının katılacağı Artweeks @Akaretler’de üç haftalık canlı performanslar ve sürekli değişen eser yerleştirmeleri de olacak. Performans sanatı aracılığı ile doğa-beden diyaloğuna odaklanan “Happening Now” sergisi, yaşayan dünyadaki birbirine bağlı ilişkileri ele alan ekolojinin kapsamındaki kavramları ve durumları, başka bir ifade biçimiyle gözlemlemek, yorumlamak, keşfetmek ve bağ kurmak için alan yaratacak.

Sergi süresince ayrıca beslenme, beden farkındalık ve ekoloji üzerine atölye çalışmaları düzenlenecek.

ArtWeeks@Akaretler, birbirinden özel sanatçılar ve eserlerle 3-22 Eylül arasında her gün 11.00 ve 20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.