Artweeks@Akaretler’in en genç sergisi

İyilik İçin Sanat Derneği’nin yeni mezun gençleri desteklemek amacıyla oluşturduğu Atölye|Pasaj Projesi’nde yar alan genç sanatçı grubunun eserleri Artweeks@Akaretler’de sergileniyor.

UBS’in desteğiyle düzenlenen pek çok sanatseveri, sanatçıyı ve koleksiyoneri bir araya getiren Artweeks@Akaretler Atölye|Pasaj’ın 6 genç sanatçısının 72 eseri dönüşümlü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Genç sanatçılar Aysun Telli, Bengü Toksöz, Ezgi Kılıç, İbrahim Özsözgün, Merve Topuz ve Seher Yılmaz’ın eserleriyle yer alacağı sergi, 22 Eylül’e kadar üç hafta sürecek. Artweeks@Akaretler’de tüm sergiler ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.

“YETENEKLERİN SADECE ÜRETİME ODAKLANMALARINI SAĞLIYORUZ”

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, Atölye|Pasaj Projesi’ni, başarılı ve gelecek vaat eden, imkanları kısıtlı genç ressam adaylarının, okulda aldıkları eğitimin ardından mezun olduktan sonra İstanbul gibi bir metropolde sanat hayatlarına devam etmeleri amacıyla başlattıklarını hatırlattı. Bu anlamda Türkiye’de benzer bir proje olmadığını kaydeden Selin Bozkurt, “3 yıldır düzenli olarak devam ettiğimiz atölye ziyaretlerinde sanatçılarla yaptığımız sohbetlerde gördük ki, sadece başarılı ve iyi eğitimli olmak sanatçı olmak için yeterli gelmiyor. Sanat üretimine devam edebilmek için maddi imkanın da olması gerekiyor. Projemizde, genç sanatçıların sanat üretimine devam edebilmeleri için 1 yıl boyunca gerekli tüm maddi imkanları sağlıyoruz. Başarılı, gelecek vadeden, seçilmiş değerli yeteneklerin sadece üretime odaklanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tabi sonunda çok iyi sonuçların ortaya çıktığını görüyoruz. Ayrıca genç sanatçılarımız atölye ortamında birlikte çalışmaktan besleniyorlar, bu da yıl boyunca ürettikleri eserlerin gelişimine yansıyor.” diye konuştu.

“GENÇLER İÇ DÜNYALARININ ZENGİNLİĞİNİ VE SAMİMİYETİNİ ORTAYA KOYDU”

Projenin fikir sahiplerinden ve aynı zamanda Koordinatörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban da, şunları söyledi:

“Bir fikrim vardı, fikrim: arzularının peşinden gitmeyi seçen gençlerin bunu yaparken, arzuları ve tutkularının dış gerçeklikle çatışmasından çok kendilerini ifade edebilme ve ilişki kurabilme becerilerini gerçekleştirebilecekleri sanat alanına geçebilmeleri için çalışmaktı, önemli olan buydu. Yani, bu gençlerin iç dünyalarının zenginliğini ve samimiyetini ortaya koyarak sanata ve hayata tutunabilmelerini sağlamak...”

Atölye|Pasaj sanatçılarının eserleri Artweeks@Akaretler’de 23 numaralı binada 2. katta ziyaret edilebilecek.