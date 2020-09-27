Arven ne demek? Arven ne anlama gelir?

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Arven ne demek?

Arven birçok farklı anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimler arasında yer almaktadır.

Yüksek, asil,

Miras,

Savaşçı, mücadeleci,

Arkadaş, dost,

Tecrübeli ve deneyimli kişi.



