Arven ne demek? Arven ne anlama gelir?
Yeni duyulmaya başlayan Arven ismi aslında Türkçe de uzun sürelerdir kullanılıyor. Birçok kişi ise Arven'in anlamını merak ediyor. Peki, Arven ne demek? Arven ne anlama gelir? Arven anlamı ne? İşte cevaplar.
27 Eylül 2020, Pazar 11:11 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Arven ne demek? Arven ne anlama gelir? Arven kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
Arven ne demek?
Arven birçok farklı anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimler arasında yer almaktadır.
- Yüksek, asil,
- Miras,
- Savaşçı, mücadeleci,
- Arkadaş, dost,
- Tecrübeli ve deneyimli kişi.
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