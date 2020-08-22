Pratik Bilgiler Arya isminin anlamı nedir? Arya ne anlama gelir?

Arya isminin anlamı nedir? Arya ne anlama gelir?

Pratik Bilgiler

Arya isminin anlamı nedir? Arya ne anlama gelir?

Türkiye'de en çok sevilen isimlerinden birisi de Arya. Peki, Arya isminin anlamı nedir? Arya ne anlama gelir? Arya'nın anlamı nedir? Arya ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 15:13 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Arya ismidir. Peki, Arya isminin anlamı nedir? Arya ne anlama gelir? Arya'nın anlamı nedir? Arya ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Arya isminin anlamı

Arya ismi, son yıllarda kullanılmaya başlanan modern bir isimdir. İsmin kökeni Hint Avrupa dillerine dayanmaktadır. Anlam olarak operadaki bir tür müzik eserini ifade etmektedir. Operada solist eşliğinde seslendirilen kısa bir müzik eseridir. Aynı zamanda denizcilikte de kullanılan bir sözcüktür.

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