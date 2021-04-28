Arya Yıldırım “2021 yılı e-ticarette tekstilin yılı oldu. 2020 yılında pandemiye hazırlıksız olan tekstil sektörü, 2021 yılına daha hazırlıklı girdi. Tüm senaryolara hazır olarak faaliyetlerini sürdüren tekstil sektörü, 2021 yılının ilk 4 ayını hareketli geçirdi. Bundan sonraki süreçte de krizleri yönetilen şirketler, satışlarını daha da artıracak” dedi.

Tekstil sektöründe 2020 yılının daha durgun geçtiğini belirten Yıldırım, "Genellikle bu durgunluklardan sonra daha hareketli bir döneme geçilir. İlk 4 ayı hareketli geçirdik. Tüm senaryolara hazırlıklıyız. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar hızlandı" dedi.

Yıldırım “Günlük giyimde rahat ve şık modellerin öne çıktığını belirtirken "Özellikle sıcak yaz akşamlarında da iyi bir seçenek olan rahat ve şık modeller oldukça ilgi görüyor. Pandemi nedeniyle spor giyimin öne çıktığı geçtiğimiz son bir yılın aksine daha şık tasarımlar ön planda" açıklamasını yaptı.



