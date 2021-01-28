Arzu Aygün’ün kızının paylaşımı yürek burktu

Samsun’da 42 gündür kayıp olan ve tabancayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedenine ulaşılan Arzu Aygün’ün kızı N.S. Aygün (16), annesi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Acılı kız paylaşımında, "Annem sen bunu hak etmedin. Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem’ ve ’Annem bu başına gelenleri asla ve asla hak etmedi ama hakkın adaleti diye şey var. İnşallah annemin olayı da önceki olaylar gibi bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz" ifadelerine yer verdi.

Tutuklandı

Olay günü Aygün ile Terme sahiline gezmeye gittiklerini belirten M.C, "Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sırada tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım." ifadelerini kullandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, kadının cesedini ormanlık alanda buldu. Aygün’ün cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna zanlı, "Pişmanım" diye yanıt verdi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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DHA-AA