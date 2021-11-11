Magazin Arzu Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programındaki Arzu Cansever’in hayatı
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Arzu Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programındaki Arzu Cansever’in hayatı

Arzu Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programındaki Arzu Cansever’in hayatı

Magazin

Arzu Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programındaki Arzu Cansever’in hayatı

Arzu Cansever, Perşembe akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Haluk Levent’le Yeniden programına konuk oldu. Genç kadının acı dolu hayatı ekranları başındaki seyircileri derinden etkiledi. Peki, Arzu Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli?

11 Kasım 2021, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Arzu Cansever henüz 14 yaşındayken ailesinin zoruyla evlendirildi, 15 yaşında anne oldu. Eşinden gördüğü şiddetinse sonu gelmedi. Şimdi ise tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. Peki, Arzu Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Haluk Levent’in programındaki Arzu Cansever’in hayatı…

ARZU CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1986’da dünyaya gelen ve aslen Yozgatlı olan Arzu Cansever, henüz 14 yaşında ailesinin zoruyla para karşılığında kendisinden 10 yaş büyük biriyle evlendirildi.  Genç kadın tüm karşı çıkmalarına rağmen bu evliliğe engel olamadı.

Evlendikten sonra hayatının bir zindana döndüğünü ifade eden Arzu Cansever, 15 yaşındayken anne oldu. Bebeği henüz 20 günlükken eşinin kendisini aldattığına şahit oldu. Bu olayın ardından boşanmak isteyen Arzu Cansever, şiddete maruz kaldı ve boşanmasına izin verilmedi.

Evliliği sırasında ailesiyle de görüşmesine engel olunan Arzu Cansever, devamlı olarak eşinin şiddetine maruz kaldı. Zorbalıkla devam eden evliliğinden 6 çocuğu dünyaya gelen genç kadının kendi evinin içindeyken çocuğuyla bile vakit geçirmesine müsaade edilmedi.

Sonunda bir kez daha eşinden ayrılmak istediğini ifade eden Arzu Cansever, kocası tarafından kollarından ve bacaklarından vuruldu. Cansever’in bu saldırı sonrasında bacakları kesildi kolları ise kullanılamaz hale geldi.

HALUK LEVENT’LE YENİDEN PROGRAMININ FORMATI

Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi oluyor. Sürpriz konukların da yer alacağı Haluk Levent’le “Yeniden” programı 4 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümü ile seyircinin karşısına çıktı.

Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak Haluk Levent’le “Yeniden”, milyonların sesi olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşuluyor.

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya geliyor. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunuluyor. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geldiği program izleyenleri derinden etkiliyor.

Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, unutulmaz müzik ziyafetlerine de imza atıyor. 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Bizim kırmızı çizgilerimiz
Filiz Özkol
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Eğlencede fahiş fiyat
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Bize yakışan duruş
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
8 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
8 Kasım haftasına astrolojik bakış: İşler yavaş ilerleyebilir
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Diva belgeseli
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Eseri dünyanın en ünlü müzayedesi Sotheby's'de yer alan ilk Türk fotoğrafçı: Rızacan Kumaş
Funda Duru
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deniz Akkaya'dan Hakan Ural açıklaması