Arzu Cansever henüz 14 yaşındayken ailesinin zoruyla evlendirildi, 15 yaşında anne oldu. Eşinden gördüğü şiddetinse sonu gelmedi. Şimdi ise tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. Peki, Arzu Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Haluk Levent’in programındaki Arzu Cansever’in hayatı…

ARZU CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1986’da dünyaya gelen ve aslen Yozgatlı olan Arzu Cansever, henüz 14 yaşında ailesinin zoruyla para karşılığında kendisinden 10 yaş büyük biriyle evlendirildi. Genç kadın tüm karşı çıkmalarına rağmen bu evliliğe engel olamadı.

Evlendikten sonra hayatının bir zindana döndüğünü ifade eden Arzu Cansever, 15 yaşındayken anne oldu. Bebeği henüz 20 günlükken eşinin kendisini aldattığına şahit oldu. Bu olayın ardından boşanmak isteyen Arzu Cansever, şiddete maruz kaldı ve boşanmasına izin verilmedi.

Evliliği sırasında ailesiyle de görüşmesine engel olunan Arzu Cansever, devamlı olarak eşinin şiddetine maruz kaldı. Zorbalıkla devam eden evliliğinden 6 çocuğu dünyaya gelen genç kadının kendi evinin içindeyken çocuğuyla bile vakit geçirmesine müsaade edilmedi.

Sonunda bir kez daha eşinden ayrılmak istediğini ifade eden Arzu Cansever, kocası tarafından kollarından ve bacaklarından vuruldu. Cansever’in bu saldırı sonrasında bacakları kesildi kolları ise kullanılamaz hale geldi.

HALUK LEVENT’LE YENİDEN PROGRAMININ FORMATI

Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi oluyor. Sürpriz konukların da yer alacağı Haluk Levent’le “Yeniden” programı 4 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümü ile seyircinin karşısına çıktı.

Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak Haluk Levent’le “Yeniden”, milyonların sesi olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşuluyor.

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya geliyor. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunuluyor. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geldiği program izleyenleri derinden etkiliyor.

Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, unutulmaz müzik ziyafetlerine de imza atıyor.