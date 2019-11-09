Arzu Sabancı'nın yeni koleksiyonu büyük ilgi gördü
Arzu Sabancı’nın Koton için hazırladığı altıncı koleksiyon önceki gün tanıtıldı.
Arzu Sabancı, “Marka ile iyi bir uyum yakaladık, elektriğimiz tuttu. Bu kez eğlence atmosferinden ilham aldık” dedi.
Ünlü yağmuru
Tanıtıma Hacı Sabancı’nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, Işıl Reçber, İdil Fırat, Beyza Uyanoğlu, Demet Sabancı Çetindoğan, Berrak Barut, Eda Kosif gibi isimler katıldı.
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