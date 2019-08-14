Arzu Yanardağ acı haberi sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu:

''Babam... Huzur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Seninle gerçekleştiremediğim onca hayalimle bizi bırakıp gittin.

Ben bugün büyüdüm babacığım. Acımla büyüdüm.

Seni hep yaptığın taklitlerle, kendime benzettiğim huylarınla, kitap aşkınla, anneme olan düşkünlüğünle, aydın görüşlerinle hatırlayacağım.

Nur içinde yat güzel gözlüm.''



