Arzum Onan 23 yıl sonra modellik yaptı

1997’de podyumları bırakan 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan 23 yıl sonra yeniden modellik yaptı.

23 Ocak 2020, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
A A
Arzum Onan 23 yıl sonra modellik yaptı

1992’de mankenliğe başlayan, 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, 1997’de podyumları bırakmıştı. Yıllar sonra Mackha markasının teklifini kabul edip modellik yaptı. İlkbahar-yaz koleksiyonundan giydiği parçalarla objektif karşısına geçti.

47.nci yaşını kutladı

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'la evli olan Arzum Onan geçtiğimiz kasım ayında 47. yaşını kutlamıştı. Geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Onan'ın 19 yaşında bir oğlu var.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Mahkemeler sıkı durun! Kim Kardashian firma kurup staj yapacak