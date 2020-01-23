Arzum Onan 23 yıl sonra modellik yaptı
1997’de podyumları bırakan 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan 23 yıl sonra yeniden modellik yaptı.
1992’de mankenliğe başlayan, 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, 1997’de podyumları bırakmıştı. Yıllar sonra Mackha markasının teklifini kabul edip modellik yaptı. İlkbahar-yaz koleksiyonundan giydiği parçalarla objektif karşısına geçti.
47.nci yaşını kutladı
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'la evli olan Arzum Onan geçtiğimiz kasım ayında 47. yaşını kutlamıştı. Geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Onan'ın 19 yaşında bir oğlu var.