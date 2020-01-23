Arzum Onan 23 yıl sonra modellik yaptı

1992’de mankenliğe başlayan, 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, 1997’de podyumları bırakmıştı. Yıllar sonra Mackha markasının teklifini kabul edip modellik yaptı. İlkbahar-yaz koleksiyonundan giydiği parçalarla objektif karşısına geçti.

47.nci yaşını kutladı

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'la evli olan Arzum Onan geçtiğimiz kasım ayında 47. yaşını kutlamıştı. Geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Onan'ın 19 yaşında bir oğlu var.