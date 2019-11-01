Arzum Onan'dan 47'lik paylaşım
47 yaşına giren Arzum Onan Instagramdan paylaştığı bir aile fotoğrafıyla herkese teşekkür etti
Ekranların güler yüzlü oyuncusu Arzum Onan 47. yaşını eşi Mehmet Aslantuğ, oğlu Can ve dostlarıyla bir mekanda kutladı ve o anları bir aile fotoğrafıyla taçlandırarak herkese teşekkür etti.
"47'nin ilk gününden... Dün gece bu harika sürprizle yanımda olan, arayan, güzel mesajlarıyla yanımda hissettiren herkese sonsuz teşekkür. iyi ki varsınız." notunu düşen Arzum Onan'ın fotoğrafına binlerce takipçisi tarafından kutlama mesajları yağdı.
Mehmet Aslantuğ ise paylaştığı fotoğrafın altına "Seviyorum sizi çok" notunu düştü.
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu da aynı fotoğrafı "doğum günü kızı" mesajıyla paylaştı.
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