Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ - Arzum onan çiftinin 19 yaşındaki oğulları yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Corona virüs nedeni ile berber ve kuaförler geçici süreyle kapatılmıştı. Kuaförler kapanınca iş başa düştü ve birçok ünlü isim bakımlarını evde yapmaya başladı.

Tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül corona virüs nedeni ile berber ve kuaförler geçici süreyle kapatılmıştı. Ünlü isimler saç kesiminden, saç boyasına kadar kendilerini evlerinde bakıma aldılar. Evinde karantinada olan Arzum Onan'dan da yeni bir paylaşım geldi.









"Gururlu anne pozu"

Sanatçı Arzum Onan Instagram hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. "Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu😍" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.











