Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım kadrosunda yer alan ve U19'da da forma giyen Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa ekipleri takibe aldı. Menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Cihan Ercüment, "Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Avrupa takımları tarafından takip edildiğini biliyoruz. Fatih'in hedefi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve A Milli Takım 'da formasını giymek" dedi.

Yiğit, antrenmanlardaki ve U19'daki performansı ile de öne çıkmıştı. Fatih Yiğit Şanlıtürk 7 kez resmi maçta kadroya girerken iki maçta da süre aldı.



