ASA BUTTERFİELD KİMDİR?

Asa Butterfield, 1 Nisan 1997 tarihinde Londra'nın Islington ilçesinde doğmuş olan bir aktördür. İngiliz asıllı olan AsaButterfield, Çizgili Pijamalı Çocuk filmi içerisindeki rolü ile asıl üne kavuşmuştur. Asa Butterfield günümüzde en son olarak Netflix adı verilen platform içerisinde gösterilen Sex Education isimli dizi içinde Otis Milburn ismine sahip olan karakterine hayat vermiştir. Bu dizide son dönemin en başarılı genç oyuncularından olan Emma Mackey ile Gillian Anderson gibi isimler ile başrolü paylaşmaktadır.

ASA BUTTERFİELD’İN KARİYERİ NASIL BAŞLAMIŞTIR?

Asa Butterfield, oyunculuk sektörüne yaşamakta olduğu yer olan Islington ilçesinde mevcut olan Young Actors Theatre içinde başlamıştır. Asa Butterfield, okulun ardından gitmiş olduğu bahsedilen oyunculuk kursuna başlamasının ardından bir süre geçtikten sonra televizyon dizilerinde daha küçük roller almaya başlamıştır. Oyunculuk hayatında ilk uzman rolü olan 2006 senesinde After Thomas adılı televizyon filmi içerisinde Andrew rolü ile beraber yer almıştır. Ardından ise 2007 senesinde Son of Rambow adlı film içinde Brethen Boy rolünü canlandırmıştır. Bilinen ilk rolüne bakıldığında 2008 senesinde Mark Herman’ın yönetmiş olduğu Çizgi Pijamalı Çocuk filminde başrol şeklinde yer almıştır. II. Dünya Savaşı’nın anlatılmış olduğu film içinde çitin iki kısmında bir tanesinin Yahudi, diğerinin ise Alman olan iki çocuğun öyküsü anlatılmaktadır. Asa Butterfield bu filmde sekiz yaşında olan Bruno karakterine hayat vermiştir. Oynamış olduğu bu film, ilk defa dünya genelinde tanınan ilk yapımı olmuştur. Aynı yıl içerisinde Merlin dizisi içerisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Bu dizide ise gelecekte Kral Athur’u ağır bir şekilde yaralayacak olan ve Mordred ismindeki Druid çocuğunu canlandırmıştır. Bununla birlikte Merlin adı verilen dizide ikinci ve üçüncü sezonlarda da rol almıştır.

ASA BUTTERFİELD’İN ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Asa Butterfield henüz genç yaşında çok sayıda ödül almıştır v ayrıca çok sayıda ödüle de aday olarak gösterilmiştir. Asa Butterfield şu ana kadar olan süreçte beş ödül almaya layık görülmüştür ve bununla birlikte on altı tane ödüle aday gösterilerek çok büyük bir başarı elde etmiştir.

ASA BUTTERFİELD’İN FİLMLERİ HANGİLERİDİR?

Asa Butterfield’in çok sayıda filmi bulunmaktadır. Bu filmlerin hepsinde farklı türlerde olan karakterleri canlandırmıştır. Canlandırdığı bu karakterler vasıtası ile oyunculuğunu çok daha üst seviyelere taşımayı başarmıştır ve kendisini geliştirebilme imkanına sahip olmuştur. Asa Butterfield’in oynamış olduğu filmler kronolojik olarak şu şekilde sıralanmaktadır:

-2007 tarihinde: Son of Rambow

-2008 tarihinde: The Boys in the Striped Pyjana

-2010 tarihinde: The Wolfman

-2010 tarihinde: Nanny McPhee and the Big Bang

-2011 tarihinde: Hugo

-2013 tarihinde: Ender’s Game

-2014 tarihinde: X+Y

-2015 tarihinde: Ten Thousznd Saints

-2016 tarihinde: Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

-2017 tarihinde: The Space Between Us

-207 tarihinde: The House of Tomorrow

ASA BUTTERFİLED’İN DİZİLERİ NELERDİR?

-Asa Butterfield’in dizleri şu şekilde sıralanmaktadır:

-2006 tarihinde: After Thomas

-2008 tarihinde: Ashes to Ashes

-2014 tarihinde: Merlin

-2019 tarihinde: Sex Education

Asa Butterfield’in dizileri arasında en popüler olanı Sex Education olmaktadır. Bu dizi ile günümüzdeki asıl popülerliğe ulaşmıştır. Bahsedilen bu dizi içinde Asa Butterfield, Otis karakterine hayat vermiştir. Gerçekçi oyunculuğu ile çok sayıda izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.



