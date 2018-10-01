Asansörde 3 gün mahsur kaldı

Küçük bir pasajda adı açıklanmayan 58 yaşındaki kişi, asansörün arıza yapması sonucu cuma akşamı bindiği asansörde mahsur kaldı.

Pazartesi sabahı bir kişinin itfaiyeye haber vermesiyle talihsiz kişi kurtarıldı. Bitkin düştüğü belirtilen adamın sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

"ÇOK SUSADIĞINI SÖYLEDİ"

Asansörün arızasının tüm hafta sonu boyunca fark edilmediği belirtildi.

Yerel itfaiye biriminin sözcüsü Roger Magnusson, "Bir süre sonra kapıyı açmayı başardık. Önce çok bitap halde olduğu için konuşamadı. Ama sonra, cuma gününden beri burada olduğunu ve çok susadığını söyleyebildi" dedi.

BBC



