Genç kadını asansörde dakikalarca taciz etti

Çin'in Guizhou eyaletinde asansörde korkunç bir olay yaşandı. Asansöre binen kadını takip eden bir adam, genç kadını sıkıştırarak taciz etti. Bu anlar asansördeki bir kamera tarafından anbean kaydedildi.

09 Ekim 2018, Salı 07:55 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 09:30
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Çin'in Guizhou eyaletinin güneydoğusunda, asansör sapığı, kadına kabusu yaşattı.

Dışarıda bir süre kadını takip eden adam, asansöre kadınla birlikte bindi ve korkunç olay gerçekleşti. Görüntülerde asansör içinde bir süre bekleyen kişi, daha sonra aniden kadına yaklaşarak saldırıyor ve talihsiz kadını taciz etmeye başlıyor. Kadın, şahsa karşı direnmeye çalışsa da başarılı olamıyor ve saldırganın iğrenç davranışı devam ediyor.

SAPIK YAKALANDI

Yaşanan bu olay sonrasında kadın polise ihbarda bulundu. Önceki hafta meydana gelen olayın görüntüleri soruşturma sonrasında yayıldı ve kadının yaşadığı dehşet anları ortaya çıktı. Polisin çalışması sonrasında 24 yaşındaki şahsın tutuklandığı bildirildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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