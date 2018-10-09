Genç kadını asansörde dakikalarca taciz etti

Çin'in Guizhou eyaletinin güneydoğusunda, asansör sapığı, kadına kabusu yaşattı.

Dışarıda bir süre kadını takip eden adam, asansöre kadınla birlikte bindi ve korkunç olay gerçekleşti. Görüntülerde asansör içinde bir süre bekleyen kişi, daha sonra aniden kadına yaklaşarak saldırıyor ve talihsiz kadını taciz etmeye başlıyor. Kadın, şahsa karşı direnmeye çalışsa da başarılı olamıyor ve saldırganın iğrenç davranışı devam ediyor.

SAPIK YAKALANDI

Yaşanan bu olay sonrasında kadın polise ihbarda bulundu. Önceki hafta meydana gelen olayın görüntüleri soruşturma sonrasında yayıldı ve kadının yaşadığı dehşet anları ortaya çıktı. Polisin çalışması sonrasında 24 yaşındaki şahsın tutuklandığı bildirildi.