Asansörde korku dolu anlar! Çaresizce beklediler

Avcılar Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4'üncü katından inmek için 3 kadın, kapının üzerinde bulunan '2 kişiliktir' uyarı yazısına aldırmayarak asansöre bindi. Kabin hareket ettikten sonra 2 ile 3'üncü katlar arasında durdu.

Kabinde bulunanların kapıyı yumruklayarak çıkardığı ses üzerine asansör firması arandı. Ancak, asansöre bakan görevli şehir dışında olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi kabini alt kata kontrollü indirerek içeride yaklaşık 15 dakika mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Dar kabinde sıcaktan bunalan kadınlardan biri, görevli ve yakınlarının yardımı ile birkaç basamak indirildikten sonra girişe konulan sandalyeye oturtularak dinlendirildi.

3 KİŞİLİK ASANSÖRDE 4 KİŞİ

Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binada da 4 kişi, 3 kişilik asansör kabinine bindi. Asansör, 1 ile 2'nci kat arasında durdu. Seslerini bir türlü kimseye duyuramayan 4 kişi, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekibi bina yöneticisi ile birlikte 40 dakika mahsur kalan biri Iraklı, diğeri Kanadalı olmak üzere ikisi yabancı 4 kişiyi kurtardı. Bina yöneticisi ve itfaiye erleri, asansörlerdeki kapasite sınırlamasına dikkat çekerek, buna uyulması uyarısında bulundu.



