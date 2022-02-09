Son dakika: Asansörde tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte istenen ceza
İstanbul Esenyurt'ta 35 yaşındaki kadını takip edip asansörde cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki yabancı uyruklu A.A hakkında istenen ceza belli oldu. Fezlekede şüphelinin eylemini planlı bir şekilde işlediği ve asansöre girer girmez kameranın yönünü değiştirdiği anlatıldı.
09 Şubat 2022, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta 12 Aralık 2021 tarihinde gece evine giden 35 yaşındaki U.K, asansörde kendisini takip eden 16 yaşındaki A.A’nın saldırısına uğradı. Saniye saniye asansör kamerasına yansıyan görüntülerde U.K’ya cinsel saldırıda bulunan A.A, kadının direnişi ile karşılaşınca binadan kaçarak uzaklaştı. U.K’nın şikayeti sonrası yakalanan A.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.A hakkında hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Hazırlanan fezlekede, şüpheli A.A’nın bahçe duvarından tırmanarak site içine izinsiz girdiği ve müşteki U.K’yi site içerisinde görerek takip etmeye başladığı anlatıldı.
“ÖNCEDEN PLANLADI”
U.K’nin asansöre binmesini bekleyen A.A’nın asansöre biner binmez asansör kamerasının görüntü almaması için yukarı doğru çevirdiği anlatılan fezlekede, olayı önceden planladığı belirtildi. A.A’nın kamerayı çevirdikten sonra U.K’ya cinsel saldırı girişiminde bulunduğu anlatılan fezlekede, kadının direnmesiyle şüphelinin kaçtığı belirtildi. Hazırlanan fezlekede şüpheli A.A hakkında, “cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.
Damla GÜLER / milliyet.com.tr