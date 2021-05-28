Türkiye Asansörde yürek yakan ölüm! 2 yaşındaki çocuğu gözleri önünde can verdi...

Asansörde yürek yakan ölüm! 2 yaşındaki çocuğu gözleri önünde can verdi...

Türkiye

Asansörde yürek yakan ölüm! 2 yaşındaki çocuğu gözleri önünde can verdi...

Adana’da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki Eren Uğuz, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.

28 Mayıs 2021, Cuma 13:45 Son Güncelleme:
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Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde yaşayan öğretmen Zafer Uğuz, saat 10.00 sıralarında, oğlu Eren ile birlikte kayınpederi Mehmet Soytaş’ın oturduğu apartmana gitti. Zemin katta asansöre binen Zafer Uğuz, iddiaya göre, 2’nci kat düğmesine bastıktan sonra kucağındaki oğlu Eren’i yere bıraktı. Katlanır kapısı olmayan asansör hareket ettikten sonra minik Eren’in, kabinle duvar arasına kolu sıkıştı. Hareket ettikçe Eren’in boynuna kadar gelen kabin, baba Zafer Uğuz’un acil durum düğmesine basmasıyla durdu.

Eren’in çığlıklarını duyup, yardıma koşanlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, Eren’i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük Eren’in boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

‘BABA PANİK HALİNDEYDİ’

Apartmanda oturan Aksel Yaslı, sesi duyunca asansöre koştuklarını belirterek, “Kapıyı açtığımızda baba panik halindeydi. Çocuk sıkışmıştı. Baba çıkarmaya çalışmış ancak başaramamış sanırım. Biz de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Baba ilk etapta çıkmak istemedi. Sonra itfaiye çocuğu asansörden çıkardı ama morarmıştı” diye konuştu.

Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürülen Eren Uğuz’un cansız bedeni, buradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anıl ATAR/DHA

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