ASAP Rocky davasında iki görgü tanığı mahkemeye ifade verecek

İsvec Devlet Televizyonu’nda (SVT) yer alan haberlerde karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin davasında 2 kişinin ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldığı aktarıldı.

İki görgü tanığının güvenlik gerekçesi ile video yolu ile ifade vereceğini belirten Stockholm Bölge Mahkemesi Başkanı Asa Linghede ise, "İfade verecek iki kadın korku ve endişe içinde, bu nedenle kadınların video bağlantılı iletişime izin verdim. Zira bu tanıkların ifadesi karara tesir edebilir. Tanıkların video yoluyla tanıklık etmelerine izin veriliyor olması nadir bir olay değildir daha önce defalarca yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARI ISRARCI

Öte yandan ASAP Rocky’nin avukatlarının kadınların mahkemeye getirilmesi gerektiği yönünde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Asap Rock’nin Stockholm Bölge Mahkemesi'nde görülen davası yarın da devam edecek. Davanın Cuma günü bitmesi bekleniyor.

3 TEMMUZ'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamlar yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.

İHA