Asbis no nedir? ASBİS no ile sigorta sorgulama nasıl yapılır?

Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi teriminin kısaltması olan ASBİS, ikinci el araç tescil, araç devretme ve sürücü belgesi işlemlerinin yapılabilmesini sağlıyor. Tek bir merkez üzerinden tüm işlemlerin pratik olarak yapılmasını amaçlayan sistem, kişiye 19 haneli bir numara veriyor.

ASBİS hangi işlemlerde gerekir?

Araç için sigorta veya kasko yapılacağı zaman, sigorta şirketinden teklif alabilmek için ASBİS no istenir. E-devlet üzerinden kolayca ulaşılabilen ASBİS sayesinde sigorta bilgilerine eksiksiz ulaşılır.

ASBİS no ile sigorta sorgulama

Araç sigortası işlemlerinde sigorta şirketi, kişiden TC kimlik no, araç plakası, ruhsat seri no veya ASBİS no ister. ASBİS no ve ruhsat seri no sayesinde aracın tescil bilgilerine ulaşılır.

Araç tescil edildiyse ruhsat belge seri no, tescil edilmediyse ASBİS no ile sigorta şirketiniz sorgulamayı gerçekleştirerek sigorta işlemlerini başlatır.

ASBİS no ile ruhsat seri no arasındaki fark ise birinin tescilli, diğerinin ise tescilsiz araca ulaşmaya yaramasıdır.

Ruhsat seri numarası, aracın ruhsatında bulunan kayıtlı bilgilere Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) aracılığı ile erişilebilmesine olanak tanır.

ASBİS No ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından henüz tescil edilmemiş araçların kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi için verilir. ASBİS Numarası ruhsat üzerinde yazmaz. 19 haneden oluşan ASBİS No araç tescili için verilen geçici belge üzerinde yer alır.